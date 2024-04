Polizeieinsatz in Bonner Innenstadt 34-Jähriger pöbelt aggressiv in Fußgängerzone und wird festgenommen

Bonn · Ein 34-jähriger Mann ist am späten Samstagvormittag von der Polizei in Bonn in Gewahrsam genommen worden. Zuvor pöbelte er an verschiedenen Orten in der Innenstadt Passanten aggressiv an und verletzte sie.

15.04.2024 , 13:40 Uhr

Die Polizei Bonn hat am späten Samstagvormittag einen 34-Jährigen in Gewahrsam genommen. Zuvor hatte der Mann an mehreren Orten in der Innenstadt Passanten angepöbelt und verletzt. Foto: dpa/Soeren Stache





Von Dierk Himstedt