Polizei bittet um Hinweise Unbekannter raubt 61-Jährigen am Bonner Hauptbahnhof mit vorgehaltenem Messer aus

Zwischen 1.47 und 2.08 Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat mutmaßlich ein noch unbekannter Mann einen am Hauptbahnhof schlafenden 61-Jährigen brutal ausgeraubt. Wie die Polizei Bonn am Donnerstag mitteilte, habe der flüchtige Tatverdächtige sein Opfer mit Schlägen und einem Tritt gegen den Kopf malträtiert und ihm anschließend einen dreistelligen Euro-Betrag entwendet.