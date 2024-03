Unfall in Bonn-Duisdorf Autofahrerin landet im Grünstreifen

Gegen 15.15 Uhr am Sonntagnachmittag ist eine Ende-40-jährige Frau mit ihrem Peugeot in Bonn-Duisdorf von der Straße abgekommen und im seitlichen Grünstreifen zum Stehen gekommen. Warum die Fahrerin in der Ulrich-von-Hassell-Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, ist laut Polizei noch nicht abschließend geklärt. Es könnte sich jedoch um einen internistischen Notfall handeln, so die Leitstelle der Polizei Bonn.