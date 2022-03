Ermittlungen gegen zwei Männer : Polizisten bei Einsatz in Bonner Fitnessstudio angegriffen

In einem Fitnessstudio in Bonn sind Polizisten und ein Ordnungsdienst-Mitarbeiter angegriffen worden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bonn Die Bonner Polizei ist am Dienstag wegen zwei aggressiver Männer zu einem Fitnessstudio in der Innenstadt ausgerückt. Die Beamten wurden bei dem Einsatz getreten und geschlagen und ebenso wie ein Ordnungsdienst-Mitarbeiter verletzt.

Bei einem Einsatz in einem Fitnessstudio in der Bonner Innenstadt sind am Dienstagnachmittag zwei Polizisten und ein Ordnungsdienst-Mitarbeiter der Stadt angegriffen und verletzt worden. Gegen zwei 21 und 25 Jahre alte Männer werde nun ermittelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.