Gemeinsame nächtliche Einsätze : Polizei Bonn erteilte 34 Platzverweise und stellte mehrere mutmaßliche Schläger

Einsatzkräfte der Bonner Polizei und des Ordnungsamtes am Rheinufer. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In der Nacht zu Samstag mussten die Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsamt erneut Platzverweise an beliebten Treffpunkten in der Stadt erteilen. Zudem beschäftigte die Beamten eine Schlägerei am Konrad-Adenauer-Platz.



Zwischen 22 und 3 Uhr mussten die Einsatzkräfte der Bonner Polizei und des Ordnungsamtes in der Nacht zu Samstag mehrfach eingreifen. An den beliebten Treffpunkten im Bereich des Brassertufers, des Hofgartens, des Alten Zolls sowie am Beueler Rheinufer überprüften die Beamten rund 170 Personen. Gegen 34 Personen wurden Platzverweise erteilt.

Um 23 Uhr war es laut Polizeiangaben zu einer Schlägerei am Konrad-Adenauer-Platz gekommen. Dabei sei ein 21-Jähriger von mehreren Männern so schwer verletzt worden, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Polizei konnte in der anschließenden Fahndung sechs verdächtige Männer am Beueler Rheinufer stellen. Bei drei von ihnen wurden die Personalien aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.