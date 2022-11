Tat in Bonn-Castell : Polizei fahndet mit Fotos nach Einbrecherinnen

Tat in Bonn-Castell

Bonn Die Polizei Bonn fahndet derzeit mit Fotos nach zwei Frauen, die Anfang November in eine Wohnung in Bonn-Castell eingebrochen sein sollen.

Die Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach zwei mutmaßlichen Einbrecherinnen. Die bislang unbekannten Frauen sind laut Polizei verdächtig, am 8. November zwischen 12.10 Uhr und 12.55 Uhr in die Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Römerstraße eingebrochen zu sein.