Festnahme am Frankenbad in Bonn : Polizei prüft Video nach Vorwurf der Polizeigewalt

Festnahme am Frankenbad in Bonn

Bonn Die Bonner Polizei verspricht nach dem Bericht über eine diskussionswürdige Festnahme am Frankenbad eine „konsequente“ Prüfung der Vorwürfe. Auch das Video des Vorfalls wird in die Ermittlungen einfließen.

Polizeipräsident Frank Hoever reagiert auf den GA-Bericht über eine Festnahme am Frankenbad, bei der ein Beamter auffällig rabiat vorgegangen war. Der Bericht werde der Bonner Staatsanwaltschaft „zeitnah zur rechtlichen Würdigung vorgelegt“, teilte das Polizeipräsidium am Dienstag mit. „Soweit der Anfangsverdacht eines strafbaren Verhaltens durch Einsatzkräfte bejaht werden sollte“, heißt es in der Mitteilung weiter, werde aus Objektivitätsgründen das Polizeipräsidium Köln unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft ermitteln. Die Bonner Polizei gehe „Hinweisen auf mögliches Fehlverhalten von Polizeibeamtinnen und -beamten konsequent nach“, ließ Hoever erklären.