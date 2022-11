Maßnahme gegen Straftaten : Polizei führt ab heute Kontrollen in der ganzen Stadt durch

Polizei führt ab heute Kontrollen in der ganzen Stadt durch

Polizeipräsident Frank Hoever hat in Bonn ab Freitag eine „strategische Fahndung" angeordnet. Foto: dpa/Fabian Strauch

Bonn Die Polizei Bonn erhöht ihre Präsenz und will ab dem 18. November Kontrollen im ganzen Stadtgebiet durchführen – auch ohne konkreten Verdacht. Der Druck auf Straftäter soll erhöht werden.

Die Bonner Polizei will den Druck auf Straftäter erhöhen. Wie die Polizei mitteilte, hat der Bonner Polizeipräsident Frank Hoever seit Freitag, 18. November, die sogenannte Strategische Fahndung angeordet. Der Status soll zunächst für 28 Tage gelten. Das bedeutet, dass die Polizei Kontrollen im ganzen Stadtgebiet durchführen darf – auch ohne konkreten Verdacht gegen eine Person.

Personen könnten demnach angehalten, nach ihrer Identität befragt und auch mitgeführte Gegenstände sowie Fahrzeuge in Augenschein genommen werden, heißt es von der Bonner Polizei. Aufgrund vermehrter Wohnungseinbrüche und Taschendiebstähle ordnete Hoever die Strategische Fahndung an. Es handele sich um eine Maßnahme der Gefahrenabwehr, so die Polizei. Besonders die Bonner und Godesberger Innenstadt, sowie Duisdorf, Endenich und Königswinter stehen ab dem 18. November im Fokus.