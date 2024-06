Fahndung nach 11- und 13-Jähriger aufgehoben Vermisste Mädchen aus Bonn sind wohlbehalten aufgefunden worden

Was war geschehen? Am frühen Freitagmorgen hatte der Vater seine 13-jährige Tochter bei der Polizei als vermisst gemeldet. Nach vorausgehender intensiver Suche an möglichen Aufenthaltsorten sowie Nachfragen bei Verwandten, Freunden und Bekannten rief er um 1.45 Uhr die Polizei an. Auch ihre elfjährige Freundin wurde vermisst.