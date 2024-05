Polizei Bonn bittet um Hinweise Rollerfahrer verletzt Zwölfjährigen in Tannenbusch und flüchtet

Laut Polizei ist der Zwölfjährige zur Unfallzeit vom Memelweg kommend über den Chemnitzer Weg in Richtung der Brücke am Masurenweg unterwegs gewesen. Dann soll ihm ein Motorrollerfahrer entgegengekommen, geradeaus auf ihn zugefahren sein und dann abgebremst haben. Dabei verlor er die Kontrolle über den Roller, kam zu Fall und riss anschließend den zwölfjährigen Jungen mit in ein Gebüsch am Straßenrand.