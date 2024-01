Vorfall in Dottendorf Mann soll 30-Jährige in der Linie 62 sexuell belästigt haben

Der mutmaßliche Täter soll laut Polizeiangaben an dem Tag die Linie 62 an der Haltestelle Quirinusplatz in Dottendorf betreten und sich neben die 30-Jährige gesetzt haben. Im weiteren Verlauf der Fahrt soll der Mann die Frau in ein Gespräch verwickelt haben, sich dann plötzlich vorgebeugt und sie im Halsbereich geküsst haben. Daraufhin verließ die 30-Jährige an der Haltestelle Eduard-Otto-Straße die Bahn und erstattete Anzeige.