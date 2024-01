Besondere Ehrung Bonner Polizeipräsident dankt Bürgern für ihre Zivilcourage

Am 28. November standen eine 33-jährige Frau und ihre Hündin, im Mittelpunkt eines Dramas auf der Brücke am Bonner Leinpfad. Sie halfen mit, das Leben einer jungen Frau zu retten. Diese hatte das Brückengeländer am bereits überstiegen und drohte damit, in den Rhein zu springen. Die Ersthelfer von Polizei und Rettungskräften hatten vergeblich versucht, sich gefahrlos der Frau zu nähern. Dies änderte sich, als die 33-jährige Bonnerin mit ihrer Hündin Tina vorbeikam. Weil die junge Frau Interesse an der Hündin zeigte, entstand ein Gespräch mit der Hundebesitzerin. Während der längeren Unterhaltung gelang es den Einsatzkräften, die junge Frau zu sichern. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.