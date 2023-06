Schwerpunkte Tannenbusch, Castell, Nordstadt, Südstadt, Weststadt und Zentrum Polizei Bonn startet strategische Fahndung wegen Diebstahl und Drogenhandel

Der Handel mit Drogen habe, so die Polizei, in Tannenbusch wiederholt zu Beschwerden geführt. 2022 gipfelten die Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Tätergruppen um die Vorherrschaft im örtlichen Drogenhandel am 30. Oktober in einer Schießerei. Bei einer Razzia im März wurden drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen sowie rund neun Kilogramm Marihuana, 900 Gramm Heroin, 700 Gramm Kokain, rund 75.000 Euro mutmaßliches Dealgeld und eine Schusswaffe sichergestellt. Die Bonner Polizei begegnet der Situation seit Januar dieses Jahres mit dem "polizeilichen Aktionsprogramm zur Kriminalitätskontrolle in Tannenbusch". Weitere, langjährig bekannte Orte des Drogenhandels in Bonn sind die Bereiche rund um den Bonner Hauptbahnhof sowie die Grünanlagen am Hofgarten und am Alten Zoll.