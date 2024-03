Rettungseinsatz in Bonn Mehrere Autos in Unfall auf der B56 in Endenich verwickelt

Gegen 16.30 Uhr am Freitagnachmittag sind auf der B56 in Richtung Bonn-Duisdorf mehrere Autos miteinander kollidiert. Der Unfall ereignete sich in Endenich in Höhe der Einmündung „Auf dem Hügel“. Die alarmierten Einsatzkräfte sperrten die Fahrbahnen rund um die Unfallstelle wegen der Vielzahl der beschädigten Fahrzeuge und den zahlreichen herumliegenden Autoteilen für den nachfolgenden Verkehr ab.