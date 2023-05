Folgen der März-Razzia in Tannenbusch Polizei findet Waffen und Drogen bei weiterer Wohnungsdurchsuchung

Bonn · Bei einer Durchsuchung am Mittwoch hat die Polizei in der Wohnung eines 21-Jährigen in Tannenbusch Waffen und Drogen gefunden. Bereits Ende März wurden im Bonner Ortsteil bei einer Razzia drei Verdächtige festgenommen und kiloweise Marihuana sichergestellt.

10.05.2023, 17:09 Uhr

Polizeiautos gab es bei der Razzia am Donnerstag in Tannenbusch nur wenige zu sehen. Die Ermittler gingen hauptsächlich verdeckt vor. Foto: Alf Kaufmann

Von Nicolas Ottersbach Redakteur Bonn

Ende März wurden bei einer Razzia der Polizei Bonn im Ortsteil Tannenbusch drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen und große Mengen Marihuana beschlagnahmt. Am Mittwoch hat nun die Polizei im Zuge der weiteren Ermittlungen die Wohnung eines 21-jährigen Mannes in Tannenbusch durchsucht. Dabei wurden sowohl Waffen als auch Drogen sichergestellt. Neben 27 Gramm Kokain fanden die Ermittler eine Schreckschuss-Waffe, ein illegales Springmesser und mehrere Schlagstöcke sowie Feinwaagen und Mobiltelefone.