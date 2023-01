Öffentliche Fahndung der Polizei : Zwölfjähriger Junge aus Bonn wird vermisst

Bonn Ein zwölfjähriger Junge aus Bonn wird vermisst. Die Polizei sucht nun öffentlich per Foto-Fahndung nach ihm.

Nach Polizeiangaben sei der Zwölfjährige mit Namen Valentino von seiner Mutter zuletzt am Neujahrstag in Bonn-Duisdorf gesehen worden. Von dort aus wollte er nach Befragung der Mutter zu seinem Vater nach Bonn-Plittersdorf, wo er aber wohl nie ankam, so die Polizei. Der vermisste Junge habe vermutlich Angst, in eine Jugendeinrichtung zu kommen. Daher haben die Eltern zunächst vermutet, dass er sich bei Angehörigen, Freunden oder Bekannten versteckt habe, teilte die Polizei weiter mit.