Fahndung eingestellt : Zwölfjähriger Junge aus Bonn wohlbehalten angetroffen

Update Bonn In den letzten Tagen hatte die Polizei Bonn nach einem zwölf Jahre alten Jungen gesucht. Diesen haben sie nun wohlbehalten wieder angetroffen.

Der zwölfjährige Junge aus Bonn, der seit mehreren Tagen vermisst wurde, ist wieder da. Wie die Polizei Bonn mitteilte, trafen die Beamten den Jungen am Sonntag wohlbehalten bei Bekannten der Familie in Rheinbach an. Der Junge soll danach in die Obhut der Jugendhilfe übergeben worden sein.