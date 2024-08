Kampf gegen Messergewalt und Kontrolltag Polizei erteilt den ersten Bonnern Waffentrageverbote

Um die Messergewalt einzudämmen, hat die Bonner Polizei am Donnerstag die ersten individuellen Waffentrageverbote ausgesprochen. Während des Fahndungs- und Kontrolltags besuchten die Polizisten zwölf Personen zu Hause und händigten ihnen die Verfügungen aus. Polizeipräsident Frank Hoever sieht ein Problem darin, dass Ausländer häufiger ein Messer zückten als Deutsche. Zudem war man unter anderem in Tannenbusch und in der Bonner City unterwegs, um Fahrzeuge und Personen zu kontrollieren. Vor allem der Stadtteil im Norden Bonns gelte als krimineller Brennpunkt, in dem viel mit Drogen gedealt werde, so die Polizei – daran habe auch die Teillegalisierung von Cannabis nichts geändert. Verbessern sollen die Situation nicht nur harte Kontrollen, sondern auch das neue Präventionsprojekt „PAKT“.