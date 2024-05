Mann erbeutete in Bonn Schmuck in Wert von 100.000 Polizei fasst international gesuchten Trickdieb in Köln

Aktuellen Ermittlungen zufolge soll der 43-Jährige am 26. April aus einem Juweliergeschäft auf der Neven-Dumont-Straße mehr als 20 Ringe und eine Armspange im Wert von etwa 10.0000 Euro gestohlen haben. Der aus Rumänien stammende Mann hatte sich zunächst Schmuckstücke aus der Auslage zeigen und sich dabei zur Ablenkung ein Glas Wasser bringen lassen. Anschließend soll er dann das "Kaufinteresse" verloren und das Geschäft mit den erbeuteten Schmuckstücken wieder verlassen haben. Auch eine Tat in Bonn wird ihm zur Last gelegt: Hier soll er am 4. November vergangenen Jahres in einem Juweliergeschäft an der Münsterstraße mehrere Ringe im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen haben.