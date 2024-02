Auto- und Radfahrer verwarnt Polizei führt Verkehrskontrollen am Endenicher Ei durch

Die Bonner Polizei hat am Donnerstag Verkehrskontrollen am Endenicher Ei durchgeführt. Auf Nachfrage teilte die Behörde mit, dass Beamte der Kradgruppe von 7 bis 9.30 Uhr an der Endenicher Straße standen. Hauptaugenmerk lag nach Auskunft eines Polizeisprechers auf Geschwindigkeitsverstößen. In dem Bereich der Baustelle sei Tempo 30 vorgeschrieben. Die Polizisten hätten 16 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der „Spitzenreiter“ sei mit 52 Stundenkilometern unterwegs gewesen.