„Bündnis G-7 stoppen“ : Polizei in Bonn ermittelt gegen mehrere Demo-Teilnehmer

Bonn Da sie bei einer Demo in Bonn Farbkugeln gegen die Hausfassade einer Bank geworfen haben sollen, müssen sich mehrere Teilnehmer des Protestes demnächst wohl vor einem Richter verantworten. Die Polizei hat Strafanzeigen gegen sie gestellt.

Die Bonner Polizei hat am Samstagnachmittag Strafanzeigen gegen mehrere Teilnehmer einer Demonstration, zu der das „Bündnis G-7 stoppen“ am Samstag in Bonn aufgerufen hatte, erstattet. Aus dem Kreis der 190 Demonstranten waren mehrere Farbkugeln gegen die Hausfassade einer Bank, die sich an der Straße Am Kaiserplatz befindet, geworfen worden. Dabei wurden auch ein geparktes Auto Pkw sowie Fahrräder beschädigt.