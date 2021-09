Nachts sind viele alkoholisiert : Bonner Polizei verschärft Kontrollen von E-Scooter-Fahrten

Bonn E-Scooter rücken in den Fokus der Bonner Polizei. Die Beamten stellen bei Kontrollen vermehrt alkoholisierte Fahrer fest. Anders als in Köln sind die Unfallzahlen aber bislang unauffällig.

Nicht nur in Köln sorgen E-Scooter für mehr Unfälle, sondern auch in Bonn. Die noch vergleichsweise jungen Verkehrsmittel, die man erst seit rund zwei Jahren in der Bundesstadt mieten kann, sind deshalb und wegen Trunkenheitsfahrten in den Fokus der Polizei gerückt. In den vergangenen Wochen gab es häufiger Kontrollen.

9. Juli: Ein 28-Jähriger ist betrunken auf einem E-Scooter unterwegs. 28. Juli: Ein 19-Jähriger fährt Schlangenlinien mit seinem E-Scooter, weil er alkoholisiert ist. 7. August: Ein 18-Jähriger fährt mit dem E-Scooter und 1,8 Promille über zwei rote Ampeln. Die Liste der Verstöße, die die Polizei in den vergangenen Wochen in Verbindung mit E-Scootern festgestellt hat, ist lang. Und auch bei den Unfallzahlen zeichnet sich eine steigende Tendenz ab, wenn auch noch nicht in einem kritischen Bereich: Seit Juni 2019 – als die Verkehrsunfälle mit den Elektro-Rollern erstmals separat erfasst wurden und das Leihangebot in Bonn startete – gab es bis zum Jahresende 19 Verunglückte. 2020 waren es schon 37. Und in diesem Jahr setzt sich dieser Trend nach ersten Einschätzungen des Polizeipräsidiums fort. Zum Vergleich: 2020 gab es 743 Fahrrad- und E-Bike-Unfälle in Bonn, 128 Menschen wurden dabei schwer verletzt.