Mehrere Anzeigen ausgestellt : Polizei kontrolliert 62 Personen an Bonner Rheinufern

Erneut war die Bonner Polizei am Rheinufer im Einsatz (Archivbild). Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Bei Kontrollen an den Bonner Rheinufern haben Polizei und Ordnungsamt am Freitagabend rund 60 Personen kontrolliert. In gleich mehreren Fällen mussten die Beamten Anzeigen ausstellen.



Auch an diesem Wochenende setzte die Bonner Polizei - unterstützt von Kräften des Ordnungsaußendienstes - ihre Kontrollen an beiden Rheinufern fort.Gut 60 Einsatzkräfte zeigten sich am Freitag ab etwa 22 Uhr an den Rheinufern, nachdem Zivilkräfte den weitläufigen Bereich bis in die City zuvor bereits beobachtet hatten.

Insgesamt wurden bis etwa zwei Uhr 62 Personen kontrolliert, 36 Personen wurden mit einem Platzverweis belegt. In mehreren Fällen fanden die Einsatzkräfte bei den Überprüfungen kleinere Mengen Betäubungsmittel und schrieben entsprechende Anzeigen.

Gegen 23 Uhr fiel den Beamten ein Autofahrer mit seinem augenscheinlich getunten Mercedes durch seine aggressive Fahrweise am Erzberger Ufer auf. Er wurde von den Polizeistreifen angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten Beamten des Verkehrsdienstes Veränderungen an dem Fahrzeug fest, die nach dem derzeitigen Sachstand zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Das Fahrzeug wurde daraufhin für weitere Untersuchungen sichergestellt. Gegen den Fahrer, der durch sein Verhalten der sogenannten "Poserszene" zugerechnet wird, wurde eine entsprechende Anzeige ausgestellt

Gegen 0.15 Uhr wurde eine 24-jährige Frau aus einer Gruppe ihr unbekannter Personen mit einem Stein leicht am Kopf verletzt. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten zwei tatverdächtige Personen und überprüften sie. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an.

Gegen zwei Uhr wurde eine 18-Jährige im Bereich des zentralen Omnibusbahnhofes von einem zunächst unbekannten, jüngeren Mann durch unsittliche Berührungen sexuell attackiert. Alarmierte Kräfte der Einsatzhundertschaft stellten den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe des Tatortes und überprüften ihn. Gegen den 18-Jährigen, bei dem ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,5 Promille ergeben hatte, wurde eine entsprechende Strafanzeige gestellt.