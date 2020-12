Neue Masche von Telefonbetrug in Bonn : Polizei lauert Impftstoff-Betrüger hinter Weihnachtsbaum auf

Bonn Mit einer vermeintlichen Impfstoff-Dosis von Biontech haben Telefonbetrüger versucht, einer Bonnerin 6000 Euro abzunehmen. Doch die 64-Jährige drehte den Spieß um alarmierte die Polizei, die schließlich einen Tatverdächtigen vor Ort festnehmen konnte.

Damit hatte Ulrike M. bei Weitem nicht gerechnet, als am Montagmittag ihr Telefon klingelte und eine unbekannte Handynummer im Display erschien. Nachdem der Herr am Apparat sie ausführlich über den Impfstoff und das Coronavirus informiert hatte, ging das Telefonat in eine Verkaufsgespräch über. „Der Mann bemühte sich um Seriösität, hatte aber ein paar Aussetzer“, sagt sie. Das kam der Bonnerin komisch vor. Und sie witterte die Chance, einen Betrüger auflaufen zu lassen. „Ich finde es schrecklich, gerade jetzt in einer sensiblen Situation so ein Schindluder zu treiben und Verunsicherung in die Bevölkerung zu tragen. Das ist höchst unmoralisch und verwerflich.“