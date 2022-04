Etliche Beamte im Einsatz : Polizei löst Schlägerei in Bonner Altstadt auf

Bonn Gleich mit elf Fahrzeugen musste die Polizei in der Nacht zu Sonntag in die Nordstadt zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten ausrücken. Zwei Personen wurden bei der Auseinandersetzung verletzt.

In der Nacht zum Sonntag musste die Polizei zu einer Schlägerei in der Nordstadt ausrücken. Gegen 0.52 Uhr meldeten zahlreiche Anrufer eine gewalttätige Auseinandersetzung auf der Heerstraße, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Angaben der Anrufer zur Zahl der Beteiligten schwankten zwischen zehn und 20 Personen.

Die Polizei fuhr mit insgesamt elf Fahrzeugen in die Heerstraße. Vor Ort nahmen die Beamten eine Person in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern, wie der Leitstellenbeamte erklärte.

Der Grund des Zusammenstoßes blieb am Sonntag unklar. Am Samstagabend und in der Nacht habe es zahlreiche weitere Schlägereien in Bonn gegeben, hieß es aus der Leitstelle. Der Vorfall in der Nordstadt sei aber der massivste gewesen.