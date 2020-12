Fahrt unter Drogeneinfluss : Polizei nimmt in Auerberg zwei junge Männer fest

Auerberg Die Bonner Polizei hat zwei gesuchte Männer festgenommen. Die fielen bei einer Kontrolle von Fahrzeugen in Auerberg auf. Dass sie Drogen genommen hatten, war nicht das einzige Vergehen der beiden.

Zuallererst gab der Fahrer an, dass er noch nie einen Führerschein gemacht habe. Zudem waren die Kennzeichen am Wagen lediglich mit Kabelbindern befestigt, gehörten eigentlich zu einem anderen Pkw. Der BMW, den der 27-Jährige lenkte, war bereits stillgelegt worden. Der Wagen wies vorne frische Unfallspuren auf. Zur Klärung der Eigentumsverhältnisse wurde das Fahrzeug sichergestellt. Außerdem schlug ein Drogenschnelltest positiv an, was eine Blutprobe zur Folge hatte. Bald stellte sich heraus, dass gegen beide Insassen ein Haftbefehl vorlag.