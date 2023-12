Vorbereitungen für den Jahreswechsel Polizei plant für die Silvesternacht einen Großeinsatz in Bonn

Ein generelles Böllerverbot an Silvester gibt es in Bonn wie in den vergangenen Jahren nicht, allerdings darf kein Feuerwerk in Naturschutzgebieten gezündet werden. Die Kennedybrücke lässt die Stadtverwaltung aus Sicherheitsgründen sperren. Die Polizei ist wegen der Ausschreitungen in Medinghoven und ganz Deutschland mit mehr Einsatzkräften zum Jahreswechsel unterwegs.