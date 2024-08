Sprechstunde in der Bonner City Polizei spricht mit Bürgern über Verkehr und Messergewalt

Eine Rentnerin, die eine Demo anmelden will, ein Mann, der gerade angezeigt wurde, Kinder, die im Polizeiauto Probesitzen wollen, und eine Frau, die mehr über die Sicherheit in der Bonner Innenstadt erfahren will: Zur Bürgersprechstunde der Bonner Polizei zog es am Donnerstag auf dem Münsterplatz ganz unterschiedliche Menschen. Es ging oft um aktuelle Themen wie Verkehrspolitik und Messergewalt. Außerdem klärten die Beamten über die Folgen eines Unfalls ohne Helm auf und gaben Tipps für eine Karriere bei der Polizei.