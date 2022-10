Ausfahrt Lengsdorf : Polizei stellt Verdächtige nach Körperverletzung auf der Autobahn 565

Bonn Nach einem Körperverletzungsdelikt auf der A565 hat die Polizei Bonn Tatverdächtige und Fahrzeuge gestellt. Die Ermittlungen zum Geschehen dauern an.

Die Polizei Bonn musste am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz auf der Autobahn 565 ausrücken. In der Ausfahrt Lengsdorf in Fahrtrichtung Meckenheim war es nach Angaben der Leitstelle der Bonner Polizei zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen.