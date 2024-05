Polizei stoppt Demonstrationszug Störungen und Rauch bei der Maidemo in Bonn

Die Polizei hat am Mittwoch die Maidemonstration in Bonn kurzzeitig gestoppt, weil sich eine Gruppe nicht an die Absprachen gehalten hat. Auf Höhe der Heerstraße zündeten Demonstranten einen Rauchtopf an. Außerdem waren einige mit Masken vermummt und hatten Transparente zusammengeknotet. Solch eine Abtrennung ist aus Sicherheitsgründen nicht zulässig. Stefan Scharfenstein, Erster Polizeihauptkommissar und zuständiger Einsatzleiter der Polizei, informierte Versammlungsleiter Bernd Weede, der an der Spitze des Zuges noch nichts bemerkt hatte. Laut dem DGB-Chef waren es Demonstranten aus dem „antikapitalistischen Block“, die er zur Ordnung rufen musste.