Einsätze am Wochenende : Polizei stoppt mehrere betrunkene Fahrer in Bonn und der Region

Bonn Am Wochenende waren in Bonn und im Vorgebirge mehrere betrunkene Fahrer unterwegs. Die Polizei kassierte deshalb etliche Führerscheine ein.

Am Wochenende zog die Bonner Polizei mehrere alkoholisierte Fahrer in Bonn und im Vorgebirge aus dem Verkehr. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war am späten Freitagabend um 23.05 Uhr ein 23-jähriger Rollerfahrer auf der Wilhelmstraße in der Bonner Innenstadt unterwegs. Er überfuhr eine rote Ampel und hatte das Licht ausgeschaltet. Beamte hielten den Mann an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Außerdem besaß er keinen Führerschein.