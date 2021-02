Fahndung nach 13-Jähriger : Polizei sucht vermisste Ilayda Alice F. auch in Bonn

Polizei sucht vermisste Ilayda Alice F. auch in Bonn

Bonn. Die Polizei sucht eine 13-Jährige aus Dormagen. Sie vermutet, dass sich das Mädchen in Bonn aufhalten könnte.

Die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss bittet dringend um Mithilfe bei der Suche nach der 13-jährigen Ilayda Alice F. Das Mädchen verließ am Donnerstag eine Jugendhilfeeinrichtung in Dormagen mit unbekanntem Ziel. Das Verschwinden wurde gegen 23 Uhr bemerkt. Die Kripo geht derzeit Hinweisen auf mögliche Aufenthaltsorte nach, die bislang aber nicht zum Auffinden der 13-Jährigen führten. Die Fahndung, bei der auch ein Mantrailer-Diensthund eingebunden ist, dauert an.