Weitere Kontrollen am Wochenende : Polizei überprüft 150 Personen an Bonner Rheinufern

Bonn Wie schon in den vergangenen Wochen haben Polizei und Ordnungsamt auch an diesen Wochenende wieder in den Abend- und Nachtstunden ihre Präsenz- und Kontrollmaßnahmen an beiden Rheinuferseiten in Bonn und Beuel fortgesetzt - und hatten dabei erneut viel zu tun.



Von Michael Wrobel

Deutlich ausgeprägter waren an diesem Wochenende laut Polizei die Kontrollen von Polizei und städtischen Ordnungsamt an den Rheinufern in Bonn und Beuel. Mehrere Einsatzteams, unterstützt von Diensthundeführern der Polizei, kontrollierten in in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 21 und drei Uhr insgesamt 122 Personen.

Für 19 Personen wurden hierbei Platzverweise ausgesprochen. Ein Überprüfter, der dem Platzverweis nicht nachkam, wurde in Gewahrsam genommen. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung fanden die Beamten bei den beiden Beteiligten verdächtige Substanzen, bei denen sich nach den bisherigen Feststellungen um Betäubungsmittel handelt. Entsprechend wurde eine Anzeige durch die Beamten aufgenommen.

In der Nähe des citynahen Rheinufers wurden mit Blick auf die zeitweise auftretende „Poser-Szene“ insgesamt sechs Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. In einem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt - Veränderungen an dem Wagen hatten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt.

Drei nicht unerheblich angetrunkene Jugendliche wurde nach erfolgter Überprüfung in die Obhut ihrer informierten Eltern übergeben.

I der Nacht von Samstag auf Sonntag registrierten die Einsatzkräfte ein insgesamt ruhiges Aufkommen: Zwischen 21.30 und 1.30 Uhr wurden insgesamt 25 Personen überprüft. Weitergehende Maßnahmen mussten hier nicht getroffen werden.