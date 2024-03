Fahndung der Polizei Zwei Unbekannte nach versuchtem Ladendiebstahl in Bonn gesucht

Zwei bislang unbekannte Täter haben am 25. Oktober 2023 Kleidungsstücke im Wert von rund 1000 Euro aus einem Bekleidungsgeschäft in der Bonner Innenstadt gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 18.45 und 18.55 Uhr, also noch zur Betriebszeit des Geschäfts. Nun fahndet die Polizei Bonn mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach den Tatverdächtigen.