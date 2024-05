Polizei und Notarzt im Einsatz Auto fährt Kind in Dransdorf an

Am Mittwochnachmittag ist ein Kind in der Lenaustraße auf Höhe der Hölderlinstraße in Dransdorf von einem Auto angefahren worden. Nach Angaben der Polizei war das Kind bei Eintreffen der Einsatzkräfte bei Bewusstsein und ansprechbar. Ein Notarzt versorgte es vor Ort. Wie es zu dem Unfall kam, war am Nachmittag noch unklar.