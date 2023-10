Tannenbusch-Center Polizei und Quartiersmanagement erhalten Räume mit mehr Präsenz

Bürgernähe und mehr Präsenz war nicht nur Thema der Bonner Polizei, denn auch das Quartiersmanagement Neu-Tannenbusch ist an diesem Dienstag in benachbarte Räume gezogen. Die Quartiersarbeit in Tannenbusch wird durch das Büro für Architektur und Stadtentwicklung, kurz BASTA, übernommen. Mit der Aufnahme von Neu-Tannenbusch in das Förderprogramm „Soziale Stadt“ nahm es 2012 seine Arbeit auf. Mittlerweile arbeitet das Team im Rahmen des systematischen Quartiersmanagements. So heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bonn am 31. Oktober.