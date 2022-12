Einsatz am Frankenbad : Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Bonner Polizisten ein

Eine Szene aus dem Zeugenvideo: Der Polizist kniet auf dem Kopf des mutmaßlichen Angreifers. Foto: Privat

Bonn Nach Einsatz am Frankenbad in Bonn: Ein Polizist muss eine Geldauflage an eine gemeinnützige Organisation zahlen. Er soll einen gefesselten, mutmaßlichen Straftäter ins Gesicht geschlagen haben.