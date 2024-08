Polizeigewahrsam in Bonn „Der Mann schlägt den Schlafsack auf, der Geruch nimmt mir den Atem“

Bonn · Wer ins Polizeigewahrsam muss, darf kein Hotel erwarten. In den kargen Zellen und in den Stunden davor spielen sich Szenen ab, die niemand gerne erlebt. Polizisten dürfen davor nicht zurückschrecken – so sehr sie auch beschimpft werden und sich ekeln. Mit was wird man konfrontiert und wie wahrt man die Würde?

16.08.2024 , 20:12 Uhr

Im Keller des Bonner Polizeipräsidiums sind die Gewahrsamszellen untergebracht. Dort gibt es Einzelzelle und die Gefahrensammelstelle, in der größeren Zellen mehrere Menschen untergebracht werden können. Foto: Nicolas Ottersbach

Von Nicolas Ottersbach Redakteur Bonn