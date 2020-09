Verkehrskontrollen im Stadtgebiet : Polizei kontrolliert am Mittwoch Autofahrer in Bonn

Polizei kontrolliert am Mittwoch Autofahrer in Bonn

In Bonn-Dransdorf hat am Mittwoch eine Verkehrskontrolle stattgefunden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Bonner Polizei führt am Mittwoch im gesamten Stadtgebiet Verkehrskontrollen durch. Autofahrer wurden unter anderem in Bonn-Dransdorf auf der Maximilian-Kolbe-Brücke aus dem Verkehr gezogen.

An verschiedenen Stellen im Bonner Stadtgebiet werden am Mittwoch Verkehrskontrollen durchgeführt. Eine der Stationen wurde schon am Morgen auf der Maximilian-Kolbe-Brücke in Bonn-Dransdorf aufgebaut.