Festnahme in Bonn : Mann schlägt mit Handschellen um sich und verletzt drei Polizisten

Ein Archivbild vom ZOB in Bonn. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Ein 30-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Bonn drei Polizisten verletzt. Einer von ihnen erlitt eine Wunde am Kopf, die genäht werden musste. Der 30-Jährige schlug unter anderem mit Handschellen um sich.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem Angriff eines 30-Jährigen auf Polizisten in Bonn sind in der Nacht zu Samstag drei Beamte verletzt worden. Gegen 2.30 Uhr wurde ein Streifenteam am Zentralen Omnibusbahnhof von einem Busfahrer angesprochen. Ein Fahrgast wollte auch nach mehrmaliger Aufforderung den Bus nicht verlassen. Der Mann soll den Fahrer zuvor beleidigt haben. Die Beamten geleiteten den 30-Jährigen Fahrgast schließlich aus dem Bus. In der Folge beleidigte der Mann die Beamten und zeigte sich zunächst verbal aggressiv, so die Polizei. Mehrere Versuche, den Mann zu beruhigen, schlugen fehl. Einem erteilten Platzverweis kam der 30-Jährige auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht nach.

Er sollte dann in Gewahrsam genommen werden. Bei seiner Fesselung riss der Mann sich plötzlich los und schlug mit der zu dieser Zeit lediglich an einem Handgelenk befestigten Handfessel um sich. Im weiteren Verlauf setzte er die Handfessel als Schlagwerkzeug ein. Ein Polizeibeamter erlitt dadurch eine stark blutende Wunde am Kopf, die in einem Krankenhaus genäht werden musste. Erst mit Unterstützung weiterer Streifenteams und dem Einsatz einfacher körperlicher Gewalt gelang es, die massiven Widerstandshandlungen zu unterbinden und den Mann zu fixieren.

Der 30-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Drei verletzte Polizisten konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Nun ermittelt die Polizei unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Mögliche Zeugen, die das geschilderte Geschehen beobachtet haben oder gar gefilmt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 zu melden.

In den vergangenen Wochen kam es zu weiteren Attacken gegenüber Polizisten. So griffen etwa zwei Gerüstbauer im Mai sechs Beamte an. Ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes und zwei Polizisten waren im April bei einem Einsatz in einem Fitnessstudio von zwei Männern angegriffen und verletzt worden.

(ga)