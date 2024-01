GA-Podcast „Hinter Bonner Türen“ Wohnung in Traumlage für ein schwieriges Paar

Das Leben der Kinkels war aber nicht nur fröhlich, sondern auch sehr hart: Gottfrieds Verdienst war gering, Johanna gab Gesangs- und Musikunterricht. Und 1848 brachen die Unruhen der sogenannten Märzrevolution, einer Demokratiebewegung, aus, für die sich das Paar stark einsetzte. „Was uns angeht, so gehören wir zu den Mutigen, also den Glücklichen. Dieses aber verzeiht man uns nicht. Man bildet sich ein, daß jeder, der nur mit Achtung und Vertrauen vom sogenannten „Volk“ spricht, schon ein Anarchist sein muss“, schrieb Johanna Kinkel 1848 in einem Brief an eine Freundin. Ihr Mann wurde Wortführer der demokratischen Partei in Bonn und als Ab­ge­ord­ne­ter in die zwei­te Kam­mer der preu­ßi­schen Na­tio­nal­ver­samm­lung in Ber­lin gewählt.