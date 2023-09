Poppelsdorfer Straßenfest Großer Andrang bis nach Mitternacht

Es war wie immer: Das breite Angebot an Gerichten aus zahlreichen Ländern sowie Getränken aller Art kam einfach an. Die Geschäfte präsentierten ihre Angebote und lockten mit dem ein oder anderen Gewinnspiel. Zahlreiche Gruppen wie die Pia Nino Band und Jedöns sowie das Spiel der Piccolo Puppenbühne unterhielten große und kleine Gäste. Am Abend trat die Band Jacky & The Two Strokes mit Sängerin Jacky Bloem aus Wachtberg auf: Sie macht demnächst bei „The Voice of Germany“ mit.