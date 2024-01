Geparkter Porsche Zeuge hält Autoknacker in Bonner Tiefgarage fest

Bei einem mutmaßlichen Diebstahlversuch in einer Tiefgarage im Bonner Zentrum haben Zeugen den Täter beobachtet und eingegriffen. Der Verdächtige hatte sich am Mittwoch gegen 0.40 Uhr an einem geparkten Porsche zu schaffen gemacht. Laut Polizei hatte der Mann versucht, die Tür des Sportwagens zu knacken.