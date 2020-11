Advent in Bonn : Post Tower erstrahlt für das GA-Weihnachtslicht

Advent in Bonn

Rund 160 Meter hoch ist die Flamme, die am Sonntagabend am Post Tower leuchtet und sich im Rhein spiegelt. Mit 2000 Lichtern und 100 Strahlern projiziert der Konzern wieder am ersten Advent das Symbol des GA-Weihnachtslichts auf die Fassade seiner Unternehmenszentrale.