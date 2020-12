Bonner Bauwerk erstrahlt : Post Tower zeigt Glückwünsche für Beethoven

Bonn Der Post Tower erstrahlt an diesem Donnerstag und zeigt Glückwünsche zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens. Der Aktion geht eine Social-Media-Kampagne des Beethoven-Hauses voraus.

Die Deutsche Post lässt an diesem Donnerstag von 18 bis 24 Uhr anlässlich des 250. Tauftages Ludwig van Beethovens den Post Tower erstrahlen. Wie der Konzern mitteilt, werden die Glückwünsche, die im Zuge der Social-Media-Kampagne #HappyBirthdayLudwig des Beethoven-Hauses aus aller Welt gesammelt wurden, auf der rund 160 Meter hohen Fassade zu sehen sein. Bereits an diesem Mittwoch wurde der Post Tower auf diese Weise beleuchtet.

Es war nicht die erste Aktion der Deutschen Post anlässlich des 250. Geburtstages des Bonner Komponisten. Das Jahr wurde bereits mit der offiziellen Beethoven-Briefmarke eröffnet, die in Rekordhöhe von 626 Millionen Stück aufgelegt wurde, wie der Konzern mitteilt. Darüber hinaus gab es einen Wettbewerb zum Gestalten der BTHVN-Packset Sonderedition, an der sich Kunden zu Hause beteiligen konnten. Und mit der „Roll over BTHVN“-Fahrradstaffel verbanden Post-Mitarbeiter coronakonform die Beethoven-Städte Bonn und Wien und brachten eine lächelnde Ludwig-Statue in Beethovens zweite Heimat.