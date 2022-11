Sankt Augustinerin schreibt an fremde Menschen : Aus Bonn gehen hunderte Postkarten in die ganze Welt

Im Platzhirsch in der Bonner Altstadt deckt sich Postcrosserin Annemarie Berghoff regelmäßig mit den begehrten Postkarten in Bonn-Motivik ein. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Annemarie Berghoff hat ein ungewöhnliches Hobby: Seit Jahren verschickt sie hunderte Postkarten aus Sankt Augustin an fremde Menschen in der ganzen Welt.

„Es ist, als ob man jeden Tag ein kleines Geschenk verschickt und ein kleines Geschenk bekommt“, schwärmt Annemarie Berghoff von ihrem Hobby. Ihre Leidenschaft ist das Postcrossing. Bei dem Hobby, dem die Sankt Augustinerin seit 2017 nachgeht, verschickt man über die Internetseite postcrossing.de Postkarten per Zufall in die ganze Welt. 817 Exemplare hat sie über die Seite bereits verschickt, und noch mal so viele ohne Postcrossing, schätzt die junge Frau. Mittlerweile geht sie der lieb gewonnenen Beschäftigung täglich nach. Einige ihrer liebsten Karten kauft sie im Bonner Platzhirsch, der in der Altstadt angesiedelt ist.

Thomas Gimbel, Geschäftsführer des Souvenirgeschäfts in der Bonner Altstadt, erkennt das junge Gesicht auf Anhieb. Am Montagnachmittag ist Berghoff wieder im Laden, um dort die begehrten und aufwendig gestalteten Weihnachtskarten im Bonn-Motiv zu ergattern. Das Prinzip ist denkbar einfach: Postcrosser legen sich ein Profil mit Angaben zu Hobbys und Interessen auf der Website an. Dann ziehen sie zufällig eine andere Postcrosserin oder einen Poscrosser, an deren Adresse sie eine Karte schicken müssen.

Erreicht diese den Empfänger, muss auch dieser seine Karte an jemanden nach dem Zufallsprinzip schicken. Das Exemplar, das Berghoff wohl am meisten bewegt hat, kam von einem schwer kranken Mann, der es mit dem Computer bedrucken ließ, weil er keine Kraft mehr hatte, selbst zu schreiben. „Das hat mich sehr berührt zu sehen, wie viel Mühe und Liebe er darein gesteckt hat. Dass er mit der Karte so durch die Welt reist“, erzählt die Sankt Augustinerin.

Internationale Treffen von Postcrossern

„Die Menschen schreiben, was sie gerade am meisten bewegt. Ich habe zum Beispiel, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, mich in meiner Nachricht so richtig über diese ausgelassen. Danach ging es mir besser“, sagt Berghoff und lacht. Viele Menschen schrieben von ihren Haustieren, mancher Amerikaner berichtet ihr vom Erntedankfest-Essen. In ihrem Profil habe Berghoff vermerkt, dass sie erfahren möchte, welche Dinge besonders wichtig sind für eine erfolgreiche Beziehung. Nun bekommt sie vermehrt Post von älteren Paaren, die ihr Tipps in Sachen lang währende Liebe geben.

Nicht alle Postkarten kommen dort an, wohin sie geschickt werden. Eine erreichte die junge Sozialarbeiterin erst nach über einem Jahr. Und manche Sendungen nach China, Nordkorea oder Russland landen ebenfalls nicht bei den Empfängern. Berghoff vermutet, dass Briefmarken, auf denen pazifistische und demokratiefreundliche Slogans zu lesen sind, ein Grund dafür sein könnten.

Allein ist Berghoff mit ihrem Hobby bei weitem nicht. Es gibt längst internationale Zusammenkünfte von Postcrossern. Erst vor wenigen Tagen war sie mit rund 60 Begeisterten auf einem solchen in Bielefeld. Im vergangenen Jahr hatte sie selbst ein Treffen von etwa einem Dutzend Postcrossern in Bonn organisiert, welches unter anderem in den Bonner Platzhirsch führte.