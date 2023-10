Bewaffneter Täter auf der Flucht Schmuckhändler in der Bonner Innenstadt überfallen

Ein bewaffneter Mann hat am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr einen Schmuckhändler in der Bonner Innenstadt überfallen. Wie die Polizei auf GA-Anfrage bestätigte, erbeutete der Mann bei dem Überfall in der Poststraße Schmuck und Bargeld und konnte in Richtung Cassiusbastei fliehen. Die Polizei sucht nach dem bewaffneten Mann. Aus diesem Grund sind am Mittwoch zahlreiche Polizeikräfte in der Bonner Innenstadt unterwegs.