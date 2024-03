Russische Präsidentschaftswahlen Polizei rechnet mit viel Trubel am russischen Generalkonsulat in Bonn

Die Polizei rechnet damit, dass am Sonntag eine große Zahl an Wahlberechtigten das russische Generalkonsulat in Bad Godesberg aufsuchen wird. Denn an dem Tag finden in Russland die Präsidentschaftswahlen statt, bei denen Wladimir Putin erneut antreten wird. Im Generalkonsulat können Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben, das Wahllokal hat von 8 bis 20 Uhr geöffnet.