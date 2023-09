Kirmes in Buschdorf Preis für das Zelt hat sich verdoppelt, aber die Stimmung bleibt gut

Bis 2004, berichtete Hörner, sei der Ortsfestausschuss eher ein Bürgerverein zur Koordination von Veranstaltungen, dem alle Bewohner von Buschdorf automatisch angehörten. Danach sei das in Buschdorf geändert worden, der OFA wurde ein eingetragener Verein. Lange Zeit zog Klaus Kraus die Strippen, unter seiner Ägide gründeten sich auch die Böschdorfe Käels, die unter anderem Umgestaltungen am Dorfplatz vornahmen. Er stach, musikalisch umrahmt von den Soundtrompetern, auch das Fass an. Heute ist Manfred Orth Vorsitzender.