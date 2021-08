Forderung nach mehr Akzeptanz und Gleichberechtigung : 450 Menschen ziehen bei Pride Demo durch Bonn

Bonn 450 queere Demonstranten in der Bonner Innenstadt haben am Samstagnachmittag mehr Akzeptanz und Gleichberechtigung gefordert. Zum Abschluss des Zuges gab es eine Kundgebung am Münsterplatz.

Mit Regenbogenfahnen und bunten Protestschildern in der Hand – Rund 450 lesbische, schwule, bisexuelle, transgeschlechtliche und andere queere Menschen waren am Samstagnachmittag in der Bonner Innenstadt unterwegs. Die Demonstranten forderten mehr Akzeptanz und Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Der Protestzug setzte sich aus Vertretern der Aids-Hilfe Bonn und Herzenslust Bonn, dem Jugendzentrum GAP in Bonn, dem Antidiskrimierungsprojekt Schlau Bonn sowie dem Queer-Referat des AStA der Universität Bonn zusammen. Der Tross starte am frühen Mittag auf der Rheinaustraße in Beuel und bewegte sich über Friedrich-Breuer-Straße, Kennedybrücke, Bertha-von-Suttner-Platz, Oxfordstraße, Kasernenstraße, Friedensplatz und Vivatsgasse bis zum Münsterplatz wo am frühen Nachmittag eine Abschlusskundgebung abgehalten wurde. Die Polizei begleitete die Veranstaltung mit mehreren Fahrzeugen, sprach aber von einem ruhigen Einsatz. Zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen sei es nicht gekommen und die Teilnehmer hielten die Abstände ein.